جشك مستمر مع اتحاد كلباء

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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وافقت إدارة نادي شباب الأهلي على تجديد إعارة اللاعب أحمد جشك لنادي اتحاد كلباء ليخوض اللاعب التحدي للموسم الثالث على التوالي بشعار «النمور» بعد مستوى مميز قدمه في الفترة الماضية جعله محط اهتمام العديد من الأندية في دورينا.

وتألق جشك «28 عاماً» مع اتحاد كلباء في الموسمين الماضيين بعد أن فرض اللاعب نفسه ضمن التشكيلة الأساسية في معظم المباريات، حيث شارك في 22 مباراة خلال النسخة الماضية لدوري «أدنوك» للمحترفين وسجل هدفين إلى جانب مشاركته في 6 لقاءات بكأس الرابطة.

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