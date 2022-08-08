العاجل: راضٍ عن مشواري في الملاعب

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاعتزال من أصعب القرارات التي يتخذها الرياضي، لكن الأمر يبدو مختلفاً مع الحكم الدولي عبد الله العاجل، الذي أعلن قرار اعتزاله في نوفمبر 2020، بعد مسيرة حافلة مع «الصافرة» امتدت 20 عاماً، وعن قناعة تجعله يؤكد بعد قرابة عامين على اعتزاله بأنه غير نادم، خاصة أنه لم يبتعد عن الوسط الرياضي وانتقل إلى العمل الإداري مع نادي الإمارات الذي يشغل فيه حالياً منصب مشرف الفريق الأول.

وأكد العاجل «45 عاماً» أنه راضٍ عن مشواره السابق في الملاعب، وأنه فخور بقرار الاعتزال. وقال، في حديث الذكريات مع «البيان»: اتخذت قراري ونفذته دون أن أشاور حتى أقرب الناس لي، كنت قد وصلت إلى قناعة تامة بأن الوقت المناسب للاعتزال قد حان بعد أن قدمت كل ما عندي، وحتى ينال الشباب الفرصة، هذه طبيعة الحياة.

ويرفض العاجل تحديد أخطاء ارتكبها في مسيرته وندم عليها، ويكتفي بالتأكيد على أن كرة القدم لعبة أخطاء يرتكبها الجميع، المدرب، واللاعب، والحكم، وحتى المشجع يقع في الخطأ.

طرد العنبري

ورداً على سؤال «البيان» له عن ندمه على طرد لاعب في إحدى المباريات يقول العاجل: طرد عبد العزيز العنبري عندما كان لاعباً في صفوف الشارقة خلال مباراة أمام العين، لم أندم على طرده لأن القرار كان صحيحاً حينها، ولكنني تأثرت جداً لإشهار البطاقة الحمراء له لأنها كانت الأولى في مسيرته قبل الاعتزال، فالعنبري كان لاعباً رائعاً وخلوقاً، لكن طرده كان قراراً منصفاً وهذا ما يفعله الحكم بعيداً عن العاطفة.

وعلى العكس تماماً فإن عبد العاجل يتذكر العديد من المباريات التي أدارها بكفاءة عالية، ويقول: من أفضل المباريات التي أذكرها مباراة الأهلي «شباب الأهلي حالياً» والعين، في كأس السوبر وفاز فيها الأهلي، المباراة كانت قوية من الفريقين وحظيت باهتمام كبير ونجحت في إدارتها بشكل جيد، بجانب العديد من المباريات.

مباريات ممتعة

وينفي العاجل أن يكون قد أخفق في مباراة خلال مشواره التحكيمي، قائلاً: لا أعتقد أن هناك مباراة سيئة في مسيرتي، أعتبر جميع المباريات جيدة وممتعة تحكيمياً بالنسبة لي، حتى وإن حدثت بعض الأخطاء، نحن بشر والخطأ وارد.

ويرى الحكم الدولي السابق، أن العمل الإداري أسهل كثيراً من عمل الحكم، لأن الأخير يتخذ قراره في كسر من الثانية، بينما الإداري يجلس ويفكر ويعمل بهدوء، مؤكداً أنه سعيد بمهمته الإدارية لكنه يريد أن يحقق الإنجازات مع «الصقور» لتقديم تجربة ناجحة.

وعن انفعاله في الدكة مع الصقور على قرارات الحكم، قال العاجل: عندما يكون القرار خاطئاً ونتيجة إهمال أو تقصير من قاضي الجولة فإنني أنفعل وأغضب، ولكن إذا كان نتاج حالة تقديرية فإنني أسيطر على نفسي وأقدر قراره.

137

أدار عبد الله العاجل 137 مباراة في دوري المحترفين منذ انطلاقته وحتى اعتزاله في نوفمبر 2020، أشهر خلالها 557 بطاقة صفراء، و34 حمراء واحتسب 51 ركلة جزاء ويعد من أكثر الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات خلال عهد الاحتراف.

وتقلد العاجل الشارة الدولية لمدة 3 سنوات بداية من 2013 وحتى اعتزاله التحكيم الدولي في 2015 لأسباب خاصة تمنعه من السفر المستمر، وواصل بعد اعتزاله الدولي في إدارة المباريات محلياً حتى تقاعده النهائي قبل عامين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز