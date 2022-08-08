الجزيرة والوصل.. مباراة إماراتية على أرض هولندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنتقل مواجهات الجزيرة والوصل من الملاعب المحلية، إلى هولندا عندما يلتقيان ودياً عند الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتعتبر مباراة اليوم الثالثة للجزيرة في معسكره الذي انطلق قبل أسبوعين بقيادة المدرب مارسيل كايزر، وفاز الفريق في مباراته التحضيرية الأولى على جونغ ايندهوفن 2 - 1، وخسر تجربته الثانية في مواجهة تي اي سي 0 - 1، وخلال المباراتين أشرك الجهاز الفني مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة وصغار السن بهدف تجهيز جمع العناصر للمباريات الرسمية في المنافسات المحلية.

واكتفى الجهاز الفني بتحديد 4 مباريات ودية فقط في المعسكر الخارجي، حيث يلتقي عقب لقاء اليوم فريق التعاون السعودي يوم 12 أغسطس الجاري في تجربته الأخيرة، قبل يوم من عودة البعثة إلى أبوظبي لمواصلة التحضيرات وأداء مباراة أو مباراتين وديتين أمام فرق دوري المحترفين يحدد عبرهما الجهاز الفني التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مشواره المقبل.

وفي السياق انضم، الروماني فلورين تاناسي إلى بعثة الجزيرة في هولندا بعد ساعات من توقيعه في كشوفات الفريق على عقد لمدة «موسمين»، على نحو ما أشارت إليه «البيان» أمس، ويتوقع مشاركة تاناسي في لقاء اليوم بسبب اكتمال جاهزيته البدنية مع فريقه السابق ستيوا بوخارست، وتواجده في فترة الإعداد ومشاركاته في عدد من المباريات.

ويلعب تاناسي البالغ من العمر 27 عاماً، في المقدمة الهجومية، جناح ورأس حربة، وارتدى شارة قيادة بوخارست منذ موسمين ظل خلالهما أبرز وأهم عناصر الفريق، ما جعله مطلوباً في العديد من الأندية، حيث كان قريباً من الانتقال إلى العين في الموسم الماضي، وأيضاً حاول الهلال السعودي كسب توقيعه، وأخيراً سعت أندية عربية للتعاقد معه بجانب شنغهاي الصيني، لكن إدارة الجزيرة نجحت في حسم الصفقة.

اعتذار

إلى ذلك، اعتذر المغربي أشرف بن شرقي المنضم حديثاً لكشوفات «فخر أبوظبي» قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، عن الانضمام لتدريبات الفريق في هولندا لأسباب خاصة، على أن يخضع لبرنامج تدريبي خاص في أبوظبي، قبل مشاركته مع المجموعة استعداداً لمباريات الموسم.

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