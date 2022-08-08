3 تدريبات لـ«الصقور» في 24 ساعة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

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واصل فريق الإمارات الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره بصربيا الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري، تحت إشراف المدير الفني فتحي العبيدي، تأهباً لاستحقاقات الموسم الجديد، بعد أن بدأ المرحلة الأولى من تحضيراته في رأس الخيمة.

ويركز المدرب في المرحلة الثانية الحالية على الجاهزية البدنية والجانب التكتيكي، بأداء 3 تدريبات في اليوم تبدأ بتمرين صباحي يركز خلاله الجهاز الفني على اللياقة البدنية في الملعب، يعقبه بفترة زمنية قصيرة تدريب في صالة القوة البدنية، وتدريب أخير مسائي تكتيكي في الملعب، وسيؤدي الفريق عدداً من المباريات التجريبية خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبد الله العاجل رئيس البعثة، أن المعسكر منتظم والأمور تسير وفق البرنامج، مشيداً بالمتابعة الحثيثة والدائمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي للاطمئنان على شؤون البعثة.

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