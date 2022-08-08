ايسايلا: روح معنوية عالية في السماوي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد دانيال ايسايلا مدرب بني ياس، أن المرحلة الثانية من تحضيرات فريقه للموسم الجديد في معسكر سلوفينيا تمضي بشكل جيد وبروح معنوية عالية وسط اللاعبين وإصرار كبير على تحقيق أقصى فائدة ممكنة، مبيناً أن الفريق يتدرب في فترتين صباحية ومسائية ويؤدي تمارين متنوعة بهدف التحضير الجيد للموسم الجديد في كافة المنافسات.

وأدى السماوي مباراتين في معسكر سلوفينيا في الأيام الماضية، الأولى أمام أبولون لاريسا اليوناني فاز فيها 2 - 1، والثانية أمام الرياض السعودي انتهت بالتعادل الإيجابي، وشهد المعسكر تألق مجموعة كبيرة من اللاعبين بقيادة نيكولاس خمينيز الذي أحرز الأهداف الثلاثة في مباراتي لاريسا والرياض، وعدد من العناصر الشابة التي حرص الجهازان الفني والإداري على تواجدها مع البعثة.

وثمن ايايسلا، جهد وعطاء اللاعبين منذ بداية فترة الإعداد الأولى، وحالياً في المعسكر الخارجي، وأشاد بالأداء في المباريات الودية، وقال إنها حققت العديد من الفوائد الفنية التي يحتاج إليها الفريق في مشواره المقبل، وأبان مدرب السماوي أنه أعطى فرصة المشاركة لمجموعة كبيرة من اللاعبين بهدف استعادة نسق اللعب والدخول تدريجياً في أجواء المباريات قبل انطلاق اللعب التنافسي.

وأكد دانيال إيسايلا أهمية مواصلة التحضيرات بكل قوة في الأيام المقبلة مع التركيز والاستفادة القصوى، وقال إنهم مطالبون بالكثير من العمل والجهد حتى يحقق معسكر سلوفينيا الأهداف التي وضعها في الموسم الحالي.

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