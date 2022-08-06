وفاة هداف دوري الدرجة الثانية الإماراتي في حادث سير

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أعلن نادي الاتفاق الاماراتي احد اندية دوري الدرجة الثانية، عن وفاة مهاجمه السابق البلجيكي سيرنان سيجنياه، هداف دوري "الثانية" وزميله البرتغالي فوفي بعد تعرضهما لحادث سير.

ونعى النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لاعبيه السابقين قائلاً: "ننعى ببالغ الحزن والاسى لاعبينا السابقين سيرنان وفوفي بسبب حادث سير.. نعزي انفسنا واسرهم ونسأل اللهم ان يلهم ذويهما الصبر والسلوان"

وكان سيرنان قد انضم قبل نحو اسبوع الى صفوف نادي التعاون احد اندية الدرجة الاولى قادما من الاتفاق، ويعتبر من المهاجمين المميزين بعد تصدره قائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً في نهاية الموسم الماضي.

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