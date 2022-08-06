الوصل أولى محطات رحلة أروابارينا الأوروبية

المصدر: دبي - علي شدهان

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بدأ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أولى محطات رحلته الأوروبية بزيارة معسكر فريق الوصل في هولندا.

ويسعى أروابارينا من خلال رحلته الأوروبية على معسكرات أندية الإمارات في القارة العجوز، إلى التعرف عن قرب على مستويات نجوم «الأبيض» الإماراتي، والاطلاع على تلك المستويات تمهيداً للدخول في مرحلة إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة.

استقبال طيب

وحظي أروابارينا باستقبال طيب من بعثة الوصل في معسكره الهولندي، لا سيما من مواطنه خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني الحالي للإمبراطور.

وسبق لأروابارينا قيادة الوصل خلال الفترة من 2016 حتى 2018، وحقق مع الفريق الأصفر، نتائج مميزة خلال تلك الفترة، وما زال يرتبط بعلاقات طيبة مع عموم الوصلاوية.

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