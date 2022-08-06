الروماني تاناسي يكمل عقد أجانب الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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انهى الجزيرة رسمياً تعاقده مع الروماني فلورين تاناسي "27 عاما" مهاجم وقائد ستيوا بوخارست بعقد لمدة موسمين، دعما لصفوف الفريق في الموسم الجديد، في ثاني التعاقدات مع اللاعبين الأجانب بعد المغربي أشرف بن شرقي، ليكمل "فخر أبوظبي" عقد الخماسي الأجنبي بجانب ميلوس، سيريرو، عبد الله ديابي.

ونجح الجزيرة في حسم صفقة المهاجم الروماني بعد منافسة قوية مع نادي شنغهاي الصيني وعدد من الأندية العربية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب الذي ظل مطلوبا في كل فترة تعاقدات خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت وسائل أعلام رومانية، خبر التعاقد الذي لم يعلن عنه نادي الجزيرة، وابانت أن اللاعب وقع يوم الجمعة في أبوظبي بعد إجتيازه الكشف الطبي لمدة موسمين مقابل راتب قدره 1.5 مليون يورو في الموسم.

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