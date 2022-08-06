الوصل ينجح في الودية الثالثة

المصدر: دبي - علي شدهان

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نجح فريق الوصل الأول لكرة القدم، في الودية الثالثة له على التوالي في معسكره الخارجي المتواصل حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد، وذلك بفوزه على نظيره التعاون السعودي بهدفين لهدف.

سجل ثنائية الوصل، عمر عبدالرحمن «عموري»، وعلي صالح، بعد أداء مرضٍ أمام منافس يعد من الفرق المتطورة في الدوري السعودي عموماً.

الفوز الثالث

وبفوزه على التعاون السعودي، يكون الوصل قد حقق فوزه الثالث على التوالي في معسكره في هولندا، حيث سبق له الفوز على فريق هولندي، وخورفكان الإماراتي بهدفين لهدف.

ويخوض الوصل مباراته الودية الرابعة الاثنين أمام الجزيرة الإماراتي، وهي التجربة التي تعد الأقوى والأهم في سلسلة «وديات» الإمبراطور الإعدادية للموسم الجديد، وذلك نظراً لقوة الفريق الجزراوي.

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