«العميد» يختتم معسكر سلوفينيا بفوز معنوي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختتم فريق النصر المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر سلوفينيا الخارجي الذي امتد لنحو 3 أسابيع وتضمن 7 مباريات ودية متدرجة المستوى مع فرق أوروبية وعربية وخليجية، وجاء مسك ختام رحلة «العميد» الأوروبية بتحقيق فوز معنوي بهدفين مقابل لا شيء على حساب فريق الفتح السعودي في التجربة الودية الأخيرة التي تفوق فيها النصر عبر هدفي البرازيلي كايكي جيسيوس والمهاجم الغامبي ديمبو داربو الذي بصم على أول أهدافه مع «العميد» بعد انتقاله إلى صفوف الفريق أخيراً قادماً من الدوري البيلاروسي.

وتبادل محمد علي الغيثي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر الدروع التذكارية مع خالد المخايطة عضو مجلس إدارة نادي الفتح السعودي على هامش اللقاء الودي.

راحة

وتعود بعثة «العميد» عن طريق مطار دبي الدولي ومن المقرر أن يركن الفريق لراحة قصيرة قبل استئناف التحضيرات في المرحلة الأخيرة على ملعبه استعداداً للموسم الجديد، وسيخوض الفريق تجربة أخرى في الدولة أمام فريق كيرلا بلاسترز الهندي وفقاً لما نشرته وسائل إعلام هندية أشارت إلى أن فريق كيرلا سيخوض 3 مباريات ودية ضمن معسكره الخارجي الصيفي في دبي وستكون أول التجارب أمام النصر يوم 20 أغسطس على استاد آل مكتوم.

نتائج

وفاز فريق النصر في 3 مباريات ودية في سلوفينيا وتعادل في 3 وخسر في مباراة واحدة، حيث استهل تجاربه بالتعادل 1-1 أمام فريق نادي بيلتينسي أحد أندية الدرجة الثانية السلوفيني وانتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي أمام فريق دنيبرو 1 أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز، وخسر في المباراة الثالثة أمام بارادو الجزائري 0-3 ثم فاز على القادسية السعودي 2-0 وعلى فريق الرياض الصاعد حديثاً إلى دوري أندية الدرجة الأولى السعودي 2-1، قبل أن يتعادل في المباراة قبل الأخيرة أمام ضمك السعودي بنتيجة 2-2، ليسدل الستار على تجاربه الخارجية عبر مباراة الفتح السعودي التي انتهت لصالح «العميد» 2-0.

مشاركة

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم والاستقرار على ملامح التشكيلة المناسبة للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه الفريق بمواجهة فريق الظفرة في مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري «أدنوك» للمحترفين، وملاقاة فريق البطائح في الدور الأول لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

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