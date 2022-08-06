مصفوت يضم الثنائي النيجيري أوناه وانست

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعاقد نادي مصفوت مع اللاعب النيجيري جويل انست «21 عاماً» قادماً من نادي البطائح ومواطنه شوكويبوكا أوناه «22 عاماً» من نادي النصر وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في دوري أندية الدرجة الأولى.

وكان النصر قد أعار اللاعب المقيم أوناه العام الماضي إلى نادي العروبة والذي شارك خلال الموسم الماضي في 4 مباريات بواقع مباراتين في دوري «أدنوك» للمحترفين ومباراتين في كأس الرابطة. ويواصل مصفوت تحضيراته بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل والذي يسعى إلى رفع جاهزية الفريق للموسم الجديد، خصوصاً بعد تدعيم الفريق بعناصر جديدة، أبرزها التعاقد مع اللاعب الصربي أندريه بوجيسفيك قادماً من نادي سبارتاك الصربي واللاعب محمد هلال قادماً من نادي حتا إلى جانب التعاقد مع راشد علي محمد وعدنان الجسمي.

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