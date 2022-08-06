المنصوري يهدي الإمارات ذهبية تاريخية في «ألعاب التضامن»

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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حصد أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي بمسابقة الاسكراتش فئة المضمار، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة.

وحصدت الإمارات 13 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي منذ النسخة الأولى من الدورة عام 2005 وحتى النسخة الأخيرة بباكو 2017 بواقع 4 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، ليسجل منتخب الدراجات أول ميدالية ذهبية على صعيد حضورنا في الحدث.

وحل المنصوري في المركز الأول متفوقاً على الإيراني بهنام أريان، فيما حصد الدراج الكازاخستاني اليسر زومكان برونزية المركز الثالث، في المسابقة التي شهدت مشاركة 19 دراجاً في فئة الرجال، فيما شاركت 16 لاعبة في فئة السيدات.

كما شارك في فئة الرجال يوسف ميرزا الذي لعب دوراً كبيراً في تحقيق أحمد المنصوري للميدالية الذهبية التاريخية، بعد تنسيق واضح وتناغم كبير ولغة خاصة بين الثنائي المتألق أسفرت عن تحقيق أول ميدالية للوفد المشارك في الدورة. وأنهت شيخة عيسى لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات منافسات اليوم الأول في مسابقة المضمار فئة الاسكراتش للسيدات بالمركز الـ 14، وتوجت الكازاخستانية ريناتا سلطانوفا بذهبية المركز الأول، فيما توجت الماليزية نور عيسى محمد الزبير بفضية المركز الثاني، والأوزبكية صوفيا كريموفا ببرونزية المركز الثالث.

وأكد أحمد المنصوري أنه إذا تحدث عن الإنجاز التاريخي، فلا بد أن يذكر أولاً التناغم والانسجام بينه وبين يوسف ميرزا قائد المنتخب الذي أصبح التواصل والتنسيق معه في جميع المسابقات بلغة خاصة بمجرد النظر، اكتسبوها من خلاصة عمل دؤوب امتد لسنوات طويلة وقال: قطعنا عهداً على أنفسنا في معسكر إيطاليا على تحقيق إنجاز غير مسبوق باسم الإمارات في هذه الدورة القوية التي يتم إدراج الدراجات فيها للمرة الأولى بالنسخة الحالية بقونية، وأن تكون أول ذهبية في على مستوى جميع المشاركات في التضامن الإسلامي؛ وبفضل من الله ودعم الجميع حققت هذه الميدالية التي لن تكون الأخيرة في مشاركتنا بالدورة ولدينا المزيد لنقدمه في السباقات المتبقية في المضمار وسباق الطريق.

ثقة

وأهدى المنصوري الإنجاز الذهبي لدولة الإمارات قيادة وشعباً؛ معرباً عن ثقته في جميع الدراجين المشاركين بتكرار هذا النجاح الذي يحسب للجميع في ظل ما شهده السباق من مستويات متقدمة من كافة الدراجين المشاركين.

من جانبه أهدى منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الإنجاز التاريخي في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدراج الذهبي أحمد المنصوري وعد بتحقيق هذه الميدالية قبل الدورة وأوفى، وأضاف: لا بد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة على دعمهم المستمر لاتحاد الإمارات للدراجات، وهو الأمر الذي أسفر عن هذا النجاح، وما كان ليتحقق لولا مثابرة جميع الدراجين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ونطمح لتحقيق المزيد خلال السباقات المقبلة وحصد الميداليات الذهبية والملونة من خلال منتخبي الرجال والسيدات في سباقي المضمار والطريق.

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