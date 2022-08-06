الجزيرة يتعاقد مع المغربي بن شرقي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حسم الجزيرة الجدل، وتعاقد رسمياً مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية العربية التي فاوضت اللاعب للفوز بتوقيعه، لكنه اختار الانضمام إلى «فخر أبوظبي» بالتوقيع أمس على عقد لمدة موسمين، في الصفقة الأولى للفريق دعماً لصفوفه في الموسم الجديد.

وحقق المهاجم المغربي شهرة واسعة بعد النجاحات التي حققها في سنوات قلائل، وكانت البداية مع الفاسي المغربي الذي انتقل منه إلى الوداد ليحقق معه الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017، والذي كان سبباً في اختياره لصفوف المنتخب الوطني الأول، واحترافه بالهلال السعودي عام 2018 والذي انتقل منه معاراً إلى لانس الفرنسي قبل أن ينضم للزمالك عام 2019 ليدافع عن شعاره في مواسم ناجحة حتى نهاية عقده قبل شهرين من الآن.

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