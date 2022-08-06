معسكر لقضاة ملاعب «الفريق الثاني»

المصدر: دبي - البيان

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انطلق أول من أمس في دبي برنامج المعسكر الصيفي لقضاة ملاعب الفريق الثاني، الذي تُنظمه إدارة الحكام في اتحاد الكرة ويختتم يوم غدٍ، بمشاركة 48 حكمًا، للإعداد لمسابقات الموسم الكروي الجديد.

ويشتمل برنامج المعسكر على جانب نظري يتضمن محاضرات في مستجدات قانون اللعبة، وحالات لمس الكرة باليد، وحالات الفيديو والتسلل، والأخطاء التكتيكية، فيما يتضمن الجانب العملي تدريبات لياقة بدنية وإدارة مباريات مصغرة على ملاعب الاتحاد بالاستعانة بلاعبين هواة. ويُقدم محاضرات المعسكر لي بروبرت مدير الإدارة، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب، صالح المرزوقي، سلطان ساحو، محمد عبدالكريم، بدر البدري، وحسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية.

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