البرازيلي بيريرا يعود إلى الإمارات من بوابة حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

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عاد المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا مهاجم الظفرة السابق إلى الإمارات من بوابة نادي حتا الذي تعاقد معه لمدة موسم قادماً من نادي باكوس فيريرا البرتغالي. ويخوض بيريرا تجربته الثانية في الإمارات بعد أن سبق له اللعب بشعار «الفارس» في الموسم قبل الماضي، ليبحث اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن حظه من جديد في التجربة الإماراتية الثانية ولكن هذه المرة في دوري الدرجة الأولى بعد حضوره السابق في دوري المحترفين.

ومر بيريرا بمحطات عديدة منذ بدء مشواره الاحترافي مع فلومينسي البرازيلي عام 2015، حيث خاض 11 تجربة مختلفة في البرازيل وأوروبا وآسيا مع نادي ريكرياتيفو غرناطة الإسباني ونادي نيفتشي باكو الأذربيجاني وأندية أفاي وساو باولو وفيتوريا وأتلتيكو مينيرو في البرازيل، وتجربته الخليجية الأولى مع الفيصلي السعودي إلى جانب عودته إلى أوروبا مرة أخرى من بوابة نادي تونديلا البرتغالي، قبل الانتقال إلى نادي الظفرة في موسم 2020-2021، ليكون نادي باكوس فيريرا البرتغالي آخر محطات اللاعب قبل الانتقال إلى حتا.

صفقات جديدة

وعزز فريق حتا صفوفه بالعديد من الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع أحمد عيد قادماً من النصر بنظام الإعارة، والتنزاني جون تيبار، والبرازيلي روجيريو كوتينهو، إضافة إلى علي الأنصاري معاراً من الوصل، وراشد عيسى قادماً من العربي لمدة موسمين، وسعيد الرواحي من العروبة، إلى جانب علي حسن ومحمد يوسف البلوشي ويوسف حزام لمدة موسمين، إلى جانب التجديد لعبيد عيد وركاظ الكثيري، وعبيد عيد، وأحمد سليمان، وحارس المستقبل مرزوق راشد بعقد يمتد حتى 2027.

مباراة ودية

من جهة أخرى، خسر فريق حتا أمام الرائد السعودي 1 - 3 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه مدينة كارتبيه التركية. ومن المقرر أن يخوض «الإعصار» 3 مباريات في معسكره الخارجي الذي يستمر لغاية 18 أغسطس الجاري بقيادة المدرب المقدوني جوكيكا استعداداً لمشاركته في دوري أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

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