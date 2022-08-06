الفجيرة يوالي الإعداد لدوري الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يوالي الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة «الذئاب» الإعداد بقيادة المدرب الجزائري سفيان نشمة تأهباً لموسم دوري الدرجة الأولى والذي تقرر لانطلاقته يوم 10 سبتمبر المقبل.

ولأول مرة يشارك في دوري الهواة 17 فريقاً تطمح جميعها إلى تحقيق حلم الصعود والتأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية مباريات الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

جاهزية

وعقب تعاقد إدارة الفجيرة مع المدرب سفيان نشمة تواصل إعداد الذئاب بحضور كل لاعبي الفريق الأول، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين للجاهزية المطلوبة قبيل انطلاقة المباريات الرسمية، كما أن إدارات أندية دوري الدرجة الأولى في انتظار إجراء اتحاد كرة القدم لقرعة الموسم الجديد، والتي على ضوئها تتحدد مواجهات كل فريق منذ الأسبوع الأول.

من ناحية أخرى يتجه مسافي إلى جمهورية مصر العربية في مقبل الأيام، فيما توجه الإمارات إلى صربيا، وربما اكتفى العروبة والفجيرة والتعاون والعربي والجزيرة الحمراء والرمس وغلف اف سي وسيتي بمعسكرات داخلية، وذلك نسبة لضيق الوقت، خصوصاً وأن موسم الدوري سينطلق مبكراً هذا الموسم على غير العادة، حيث كان في السابق ينطلق في أكتوبر من كل عام.

صفقات

كما دعمت الأندية صفوفها بصفقات جيدة، خصوصاً فريق الإمارات الذي فيما يبدو أنه عازم على العودة من جديد إلى أضواء دوري المحترفين بعد موسم وحيد قضاه الفريق في دوري .

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