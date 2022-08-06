النواخذة يتخطى سلوبودا ويواجه كاظمة

المصدر: الفجيرة – البيان

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فاز فريق دبا الفجيرة ( النواخذة ) ودياً على فريق سلوبودا اوزيتسه الكرواتي بنتيجة 4 - 1 خلال المباراة التي أقيمت أول من أمس في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره الحالي في جمهورية صربيا تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. جاءت المباراة بمستوى فني جيد وسجل أهداف النواخذة المونتينيغري الكسندر والهولندي جري ومحمد خلفان وحسين عبد الله.

ويلتقي النواخذة يوم غدٍ بفريق كاظمة الكويتي الذي يقيم معسكره في ذات المدينة. بدوره أشاد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة بمعسكر النواخذة لافتاً إلى حالة الانضباط في التدريبات التي تسود المعسكر إلى جانب استفادة اللاعبين من تمارين الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران بيغوفيتش.

تجهيز

ونوه العبدولي إلى أن المدرب زوران يقوم بإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراة وذلك بغية الوقوف على جاهزية كل لاعب وحتى يكونوا في فورمة المباريات قبيل انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين في سبتمبر المقبل.

كما نوه العبدولي إلى تدريبات خاصة ومستمرة لحراس مرمى الفريق.

على صعيد آخر دشن فريق رديف نادي دبا الإعداد بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفود وذلك، استعدادًا للمباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال الشهر الحالي وقبيل انطلاقة دوري رديف المحترفين،، وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

كما شهدت ملاعب المراحل السنية بدبا الفجيرة انطلاق أولى تدريبات مدارس الكرة وفرق المراحل العمرية بأكاديمية نادي دبا لكرة القدم.

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