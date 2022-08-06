أرضية جديدة بمواصفات عالمية لاستاد الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يتواصل العمل في تأهيل أرضية استاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد، استاد نادي الظفرة، والذي انطلق أخيراً بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يستهدف أرضية جديدة وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأكد مرشد خلفان المرر رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة أن تغيير الأرضية، لم يكن نتاج مشكلة أو سوء الأرضية السابقة، ولكنها خطوة نحو الأفضل والمزيد من التجويد والمواكبة العالمية من أجل بنية تحتية جيدة تساعد في أداء أفضل لكل الفرق، وتحافظ أيضاً على سلامة اللاعبين.

وقال المرر: إن العمل يمضي بصورة جيدة، وخطوات متسارعة، سواء في أرضية الملعب أم صيانة الاستاد بشكل عام، مشيراً إلى أن الاستاد سيكون في كامل جاهزيته، حسب ما هو مخطط له قبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية. وأضاف: سنخوض مباراتنا الأولى على ملعبنا لأننا نتوقع انتهاء العمل في الوقت المناسب والمحدد له، لا أظن أننا سننقل أي مباراة إن شاء الله.

وأكد أن الجهود المبذولة من صيانة للاستاد وتعاقدات مع اللاعبين الجدد وإقامة معسكر خارجي، كلها أشياء تفرض على اللاعبين مضاعفة الجهد من أجل ظهور جيد في الموسم الجديد، مؤكداً ثقته في جميع العناصر التي يضمها كشف الفريق، وقال: بإذن الله يقدم الظفرة المستوى المطلوب والمتوقع منه خصوصاً بعد الإضافات الجديدة والجهد الذي يقوم به الجهازين الفني والإداري في تحضيرات الفريق.

شكر

وشكر مرشد خلفان المرر، مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه واهتمامه والعمل الذي يقوم به في تأهيل أرضية الاستاد، متمنياً أن يكون فارس الظفرة على قدر التوقعات، وأن يقدم مستوى يساهم به في رفع مستوى كل المنافسات وأن يحقق النتائج المرجوة التي ترضي جماهيره وتحقق الطموحات.

مباراة ودية

وفي سياق آخر، تعادل الظفرة أمام يدينستوفا الصربي سلبياً في أول مباراة ودية يخوضها الفريق خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد ومعسكره الخارجي الذي انتقل إليه الأسبوع الماضي، وأشرك الجهاز الفني في المباراة مجموعة كبيرة من اللاعبين على مدار الشوطين، ويخوض فارس الظفرة تجربته الودية الثانية غداً أمام النصر الكويتي.

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