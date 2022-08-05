العين يخسر تجربة الكويت في النمسا

المصدر: أبوظي: البيان

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خسر العين أمام الكويت الكويتي 1-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم في النمسا، ضمن تحضيرات العين للموسم الجديد، أحرز للفائز ياسين الخنيسي "هدفان" وفيصل زايد، وللخاسر سعيد أحمد، وخلال المباراة اهدر لابا كودجو ركلة جزاء في شوط اللعب الثاني الذي شهد العديد من التعديلات في صفوف الفريقين.

وتعتبر خسارة العين امام الكويت الثانية له على التوالي بعد خسارته أمس أمام الفيحاء السعودي 0-2، ويواصل الفريق مبارياته الودية قبل العودة إلى أبوظبي 20 أغسطس الجاري إستعدادا للمباريات الرسمية.

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