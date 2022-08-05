الجزيرة يُنهي صفقة بن شرقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم نادي الجزيرة، صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق.

وجاء انضمام بن شرقي لصفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، الذي انضم له عام 2019 قادماً من الهلال السعودي.

وظهر بن شرقي مع مسؤولي الجزيرة في صورة متداولة، حاملاً قميص "فخر أبوظبي"، قبل إعلان النادي رسمياً عن إتمام الصفقة.

وكان ميدو حزين وكيل اللاعبين المصري، أكد أن بن شرقي أنهى اتفاقه مع الجزيرة منذ يناير الماضي، مشيراً إلى أن راتب اللاعب سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقناع بن شرقي بالاستمرار مع الفريق القاهري فترة جديدة، لاسيما أنه كان أحد نجومه وبقائه مثل مطلباً جماهيرياً، إلا أن اللاعب المغربي فضل خوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري المصري.

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