«قضاة الملاعب» تطلع على استعدادات الموسم

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة «قضاة الملاعب» في اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الدوري في دبي، برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبمشاركة محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو اللجنة، وإبراهيم لعماش مستشار اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشماوي مقرراً.

واطلعت اللجنة على تقرير نشاط إدارة الحكام استعدادًا للموسم الرياضي 2022-2023، والذي تضمن عقد ورشة عمل لحكام كرة قدم الصالات في شهر يونيو الماضي، ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو في الفترة من 28 إلى 31 يوليو الماضي بمشاركة 38 حكمًا، واشتملت تلك الدورة على 15 محاضرة نظرية بواقع 15 ساعة و4 محاضرات عملية بواقع 4 ساعات، و4 محاضرات على جهاز محاكاة التقنية بواقع 10 ساعات، بالإضافة لورشة عمل مُقيّمي الحكام التي عقدت يوم 1 أغسطس الجاري بمشاركة 21 مُقيّمًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما اطلعت اللجنة على برنامج المعسكر الداخلي لحكام الفريق الثاني الذي يُقام في دبي للفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري بمشاركة 48 حكمًا، إضافة لثلاث دورات تدريبية لحكام المراحل السنية «120 حكمًا» موزّعين على ثلاث مجموعات بواقع 40 حكمًا في كل مجموعة، على أن تكون دورة المجموعة الأولى يومي 20 و 21 أغسطس، والثانية 27 و 28 من الشهر ذاته، والمجموعة الثالثة 3 و 4 سبتمبر المقبل.ووقفت اللجنة على كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بالمعسكر الخارجي لحكام مسابقات أندية المحترفين والدرجة الأولى الذي يقام في مدينة نورمبرغ الألمانية على فترتين،حيث تكون الفترة الأولى من 9 إلى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 38 حكمًا، فيما تُقام الفترة الثانية من 22 إلى 31 من الشهر ذاته بمشاركة 32 حكمًا.

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