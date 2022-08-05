شباب الأهلي وتعاونية الاتحاد يجددان الشراكة

المصدر: دبي - البيان

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جدد نادي شباب الأهلي وتعاونية الاتحاد اتفاقية الشراكة، التي تجمع الطرفين، لتواصل تعاونية الاتحاد رعايتها للنادي باعتبارها شريك التسويق الرئيس للنادي، وتنضم إلى مجموعة رعاة الفريق الأول لكرة القدم.

وجرى التوقيع في مقر إدارة التعاونية بالورقاء سيتي مول، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والفردية بنادي شباب الأهلي، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، واللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والفردية بنادي شباب الأهلي، ود. خالد الزاهد المدير الإداري للنادي، بجانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حمدان الكمالي، وعمر خريبين.

كما حضر توقيع الاتفاقية من جانب تعاونية الاتحاد، كل من الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق، ومحمد جمعة الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وشعيب الحمادي مدير أول قسم التسويق والإعلام، وعدد من موظفي التعاونية.

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