«دبي جميلة» أول فائزة بين خريجي «دبي بريز أب 2022»

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لندن - البيان

أصبحت المهرة «دبي جميلة» أول خيل فائز من بين خريجي النسخة الأولى من مزاد دبي بريز أب الذي أقيم بميدان في أسبوع كأس دبي العالمي 2022، بالتعاون مع دار مزادات جوفز، وحققت ابنة «دباوي» فوزها بشعار المالك الإماراتي جابر عبدالله، عقب تألقها في سباق فيليز نوفيس ستيكس الاثنين الماضي.

وكانت «دبي جميلة» واحدة من أغلى الخيول التي بيعت في مزاد دبي بريز أب، حيث جلبت 1.4 مليون درهم.

وقدمت المهرة «مودة» أداءً جيداً في مشاركتها الأولى بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، وحلت في المركز الثالث بفارق يقل عن ثلاثة أرباع الطول عن «دبي جميلة».

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