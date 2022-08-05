«الحكام» تطلع على استعدادات الموسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة «قضاة الملاعب» في اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الدوري في دبي، برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبمشاركة محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو اللجنة، وإبراهيم لعماش مستشار اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشماوي مقرراً.

واطلعت اللجنة على تقرير نشاط إدارة الحكام استعدادًا للموسم الرياضي 2022 - 2023، والذي تضمن عقد ورشة عمل لحكام كرة الصالات يونيو الماضي، ودورة تدريبية لتقنية «الفيديو» في الفترة من 28 إلى 31 يوليو الماضي. (دبي - البيان)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز