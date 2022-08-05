خالد الدرمكي: الظفرة يستحق التتويج

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خالد الدرمكي، جوكر الظفرة، أن فريقه يستحق الوصول إلى منصات التتويج، بعد مسيرة حافلة في مختلف المنافسات، حسب قوله، ذاكراً إن الظفرة أصبح من الأندية التي لديها بصمة في الكرة الإماراتية وأن تواجده المستمر في دوري المحترفين ووصوله لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكثر من مرة في المواسم الماضية، يجعله جديراً بمعانقة الألقاب.

وأضاف الدرمكي: الظفرة قدم العديد من اللاعبين المميزين في الساحة الذين تألقوا بشعار النادي أو مع فرق أخرى تعاقدت معهم، وحققوا العديد من النجاحات وساهموا في رفع المستوى الفني نتيجة الاهتمام الذي يحظون به من قبل المسؤولين، وأعتقد أن نادياً بهذا الحجم يجب أن يكون قريباً من المنافسة على البطولات.

حلم

وأشار جوكر الظفرة إلى رغبته الشخصية في معانقة البطولة الغالية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ذاكراً أنها حلم لكل لاعب، وأضاف: إدارة النادي أبرمت صفقات جيدة واستقطبت لاعبين أجانب لديهم سيرة ذاتية ميزة تألقوا في عدة دوريات قوية، وأعتقد أنهم سيشكلون إضافة مع بقية العناصر الجديدة والقديمة تؤهل الفريق لتقديم مستويات ترضي الطموحات.

وأكد خالد الدرمكي، قبل سفر بعثة النادي إلى صربيا لإقامة المرحلة الثانية من الإعداد أن زملاءه أظهروا إصراراً كبيراً في التحضيرات السابقة، ذاكراً أن جميع التدريبات تميزت بالجدية والانضباط، مع بذل الجهد لتحقيق أقصى فائدة بهدف الوصول إلى قمة الجاهزية.

أجواء مبشرة

واستطرد لاعب الظفرة وقال: الروح التي لمستها من زملائي بجانب التعاقدات الجيدة والعمل الذي يقوم به الجهاز الفني، إضافة إلى الاهتمام من جانب إدارة النادي والجهاز الإداري للفريق، كلها أشياء مبشرة بموسم حافل بإذن الله نسعى خلاله إلى تحقيق أفضل النتائج وتعويض الإخفاق الذي لازم الفريق في الموسم الماضي.

وأكد الدرمكي أن المنافسة على مراكز الوسط في بطولة الدوري ستكون منطقية، وقال: يجب أن نعمل على مركز جيد في جدول الترتيب، أعتقد أنه من المناسب التركيز على وسط الجدول خاصة أن النسخة المقبلة من الدوري ستكون قوية جداً من واقع التحضيرات التي تقوم بها الأندية حالياً والصفقات التي أبرمتها، وهذا بالتأكيد من مصلحة كرة الإمارات.

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