«بروح الشباب».. كلباء يواصل انتصاراته في النمسا

المصدر: متابعة: علي الظاهري

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واصل فريق اتحاد كلباء انتصاراته في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا بعد تغلبه على دينامو هيلفورت على ملعب باد تاتزماندورف بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة الودية الثانية لـ «النمور» في المعسكر الخارجي. جاءت أهداف المباراة بأقدام اللاعبين الشابين محمد علي «22 عاماً» الذي سجل هدف السبق، وزميله أحمد عامر «24 عاماً» الذي أحرز هدفين.

عناصر شابة

ويعتبر الثنائي محمد علي وأحمد عامر من العناصر الشابة الصاعدة حديثاً إلى الفريق الأول لكرة القدم، حيث لعب الأول مباريات الموسم الماضي مع فريق تحت سن 21 سنة، بينما يعتبر أحمد عامر من المهاجمين الواعدين باعتباره من المواهب التي نالت تجربة الاحتراف برعاية مجلس الشارقة الرياضي في الخارج مع فريق رايو فاليكانو أحد أندية الدرجة الأولى الإسباني في الموسم الماضي، إضافة إلى ترشيحه للعب مع نادي ليغانيس الإسباني لولا انتشار جائحة «كورونا» قبل نحو موسمين، ليخرج اللاعب بمكاسب فنية في مشواره الرياضي بعد معايشة واقع الاحتراف.

مباراة افتتاحية

ونجح الثنائي الشاب في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، حيث سبق لهما التسجيل في المباراة الافتتاحية الأول في معسكر سلوفينيا التي انتهت بفوز عريض على حساب فريق شامبيون أحد أندية دوري الدرجة الثالثة السلوفيني، بخمسة أهداف وحملت بصمة وروح الشباب، إلى جانب مشاركة زملائهم ياسر حسن وفهد باروت وبينيل مالابا في تسجيل الأهداف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين في الأيام المقبلة قبل العودة إلى الدولة يوم 8 أغسطس لاستكمال التحضيرات في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق الموسم الكروي الذي يدشنه بمواجهة البطائح في الجولة الأولى من دوري «أدنوك» للمحترفين، وفريق الوحدة في كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

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