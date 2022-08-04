البطائح يخسر «البروفة الأولى»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خسر فريق البطائح مباراته الودية الأولى أمام الخليج السعودي 1-2 في «البروفة الأولى» للفريق الصاعد حديثاً إلى دوري «أدنوك» للمحترفين وذلك في معسكر الإعداد الخارجي بتركيا في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد. تقدم الخليج عبر رأسية عبدالله الشنقيطي قبل نهاية الشوط الأول، وعزز هشام الدبيس تقدم فريقه في الشوط الثاني، بينما قلص محمد خلفان الفارق عبر تسجيله أول أهداف البطائح لتنتهي المباراة بفوز الفريق السعودي، ومن المقرر أن يلتقي البطائح فريق الباطن السعودي يوم السبت المقبل.

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