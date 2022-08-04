الشرقي يكرم الفائزين في الدورة التدريبية الأولى لطلبة المدارس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على أهمية الأنشطة التي تستهدف الناشئة وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برعاية المواهب والاهتمام بهم في مختلف المجالات بما يعزز دورهم في مسيرة الدولة الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، ختام الدورة التدريبية الأولى لطلبة المدارس لعام 2022، التي أقيمت في نادي الفجيرة للرماية والفروسية، وتكريمه للفائزين فيها.

وكرم سموه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات الدورة التي أقيمت تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، واستمرت خلال الفترة من 18 يوليو حتى 4 أغسطس الجاري، بمشاركة 99 منتسباً من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 8 إلى 17 عامًا، من مختلف إمارات الدولة.

وأشاد سموه بالدورة التدريبية التي هدفت إلى شغل أوقات الطلبة وتدريبهم العملي على الرماية بالسلاح، بهدف تنمية مهاراتهم ورعايتهم في المستقبل.

حضر حفل الختام سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة و سالم السلامي مشرف الدورة التدريبية للطلبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز