شباب الأهلي يستهل وديات صربيا برباعية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استهل الفريق الأول لكرة القدم لشباب الأهلي مبارياته الودية في معسكره الخارجي بصربيا ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداده للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أدنوك، بالفوز على فريق غرافيتشار بيوغراد بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس، سجل الأهداف غوستافو هدفين وهدف لكل من محمد مرزوق ويوري سيزار.

منح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الفرصة أمام عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة للوقوف على مستواهم، حيث بدأ الشوط الأول بتشكيلة ضمت حسن حمزة ومحمد مرزوق وكايكي وأحمد جميل وبدر ناصر وعزيز غاييف ووليد حسين وخالد الأصبحي وحارب عبدالله وكارتيبيا وليغور، وظهر الفريق خلال الشوط بمستوى طيب ونجح محمد مرزوق في تسجيل الهدف الأول لفريقه من تمريرة متقنة من زميله حارب عبدالله وانتهى الشوط بتلك النتيجة.

تشكيلة مختلفة

ولعب المدرب جارديم بتشكيلة مختلفة خلال الشوط الثاني بمشاركة جمال الحوسني وعبد العزيز هيكل وعيد خميس ووليد عباس وعبد العزيز صنقور وأحمد نورالله وبيليه ويالا ويوري سيزار وغوستافو وشيكنا دوميا، وظهرت خطورة شباب الأهلي بشكل أكبر خلال هذا الشوط نظراً لمشاركة عدد من اللاعبين الأجانب الذين صنعوا الفارق للفريق بعد أن أحرز يوري سيزار الهدف الثاني للفريق وتبعة غوستافو بتسجيل هدفين على التوالي وأظهر قدراته الفنية العالية خلال الفترة التي شارك فيها.

5 وديات

ويواصل الفرسان تدريباتهم اليومية بالمعسكر الخارجي، بعد تلك التجربة الإعدادية التي تعتبر الثانية للفريق، بعد مباراته أمام الجزيرة الحمراء التي فاز فيها الفريق بستة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما برأس الخيمة، ومن المقرر أن يلعب الفريق 5 مباريات ودية أخرى خلال فترة تواجده في معسكر صربيا، قبل العودة إلى دبي والمشاركة في دوري أدنوك وملاقاة منافسه الشارقة في الجولة الأولى.

وتتركز تدريبات شباب الأهلي اليومية بالمعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية بجانب التدريبات الفنية على وظائف اللعب لكل لاعب وخطة اللعب التي يخوض بها الفرسان مبارياتهم، كما تشمل التدريبات حصصاً متخصصة لحراس المرمى من أجل رفع مستواهم الفني والارتقاء بأدائهم.

إجازة سريعة

منح الجهاز الفني ماجد ناصر إجازة صغيرة للاطمئنان على أسرته إثر سقوط الأمطار بغزارة في الفجيرة خلال الأيام الماضية، في لفتة إنسانية معبرة، ومن المقرر أن يعود ماجد ناصر إلى صربيا للانضمام إلى المعسكر خلال الساعات المقبلة.

احتفال مبسط

وشهد معسكر شباب الأهلي في صربيا احتفالاً مبسطاً اقامته إدارة البعثة للاحتفال بعيد ميلاد مدرب الفريق البرتغالي ليوناردو جارديم، وكذلك إداري الفريق خالد الكعبي، حيث تم إعداد «تورتة» باسم الاثنين وتبادل الجميع الذكريات الجميلة في تلك المناسبة الاجتماعية السعيدة.

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