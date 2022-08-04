«العميد» يقتنص المهاجم الغامبي ديمبو داربو

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن التعاقد رسمياً مع المهاجم الدولي الغامبي ديمبو داربو (23 عاماً) قادماً من نادي شاختار سوليغورسك أحد أندية الدوري البيلاروسي الممتاز تأكيداً على انفراد صحيفة «البيان» أخيراً بخبر اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف «العميد». والتحق اللاعب ببعثة الفريق في معسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا.

وتعتبر صفقة ديمبو ثالث صفقات المحترفين الأجانب لـ «العميد» للموسم الجديد، ليتجه النصر إلى غلق ملف المحترفين الأجانب بعد الاستقرار على الخماسي الذي سيضم إلى جانب ديمبو كلاً من المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس (لوكاو) والجناح البرازيلي جاندير برونو (جاجا) إلى جانب الاحتفاظ بالبرتغالي توزي وريان مينديز نجم منتخب الرأس الأخضر.

وودع اللاعب الغامبي أصدقاءه في الفريق البيلاروسي برسالة قصيرة عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: «أقول وداعاً للنادي الذي كنت أعتبره بيتي الثاني على مدار 7 أشهر، أتوجه بالشكر إلى كل من رافقني في مشواري السابق بدءاً من رئيس النادي والجهازين الفني والطبي وكذلك الإداري، وجميع العاملين في النادي، شكراً نادي شاختار سوليغورسك».

مسيرة كروية

وبدأ اللاعب ديمبو مسيرته الكروية مع نادي ريل دي بانغل الغامبي ثم انتقل في موسم 2017 ــــــ 2018 إلى نادي ناديمبور السنغالي قبل الرحيل في الموسم الذي يليه إلى الاحتراف في أوروبا من بوابة نادي شكوبي المقدوني ليستقر في آخر موسمين مع نادي شاختار البيلاروسي الذي حقق لقب الدوري في الموسم قبل الماضي وأنهى مسابقة الدوري في النسخة الأخيرة محتلاً المركز الخامس، فيما بدأ المهاجم الواعد مشواره الدولي مع منتخب بلاده العام الماضي وشارك في 5 مباريات.

الصفقة السادسة

وتعكس تحركات النصر في فترة الانتقالات الصيفية رغبته في بناء فريق واعد يضم مجموعة من العناصر الشابة بقيادة المدرب الألماني ثورستن فينك، حيث تعتبر صفقة «ديمبو» السادسة للفريق في الميركاتو الصيفي بعد تعاقد النصر مع اللاعب العماني عمران الجساسي من الظفرة والذي سيتم قيده في فئة المواليد، ويوري ليما (18 عاماً) مدافع بوتافوغو البرازيلي والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم، ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس (29 عاماً)، المعروف بـ«لوكاو» قادماً من نادي باس لاميا اليوناني، والجناح البرازيلي جاندير برونو «جاجا» (23 عاما) قادماً من نادي بوافيستا البرازيلي وأحمد درويش مدافع نادي الفجيرة والمنتخب الأولمبي.

مباراة ودية

من جهة أخرى، تعادل فريق النصر أمام ضمك السعودي 2-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا، ومن المقرر أن يخوض «العميد» مباراة أخيرة قبل العودة إلى الدولة يوم 6 أغسطس لاستكمال تحضيراته استعداداً للموسم الجديد.

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وتعتبر المباراة الودية أمام ضمك هي السادسة لـ «العميد» في مدينة مورسكا سبورت السلوفينية، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدف لمثله أمام فريق نادي بيلتينسي أحد أندية الدرجة الثانية السلوفيني وانتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي أمام فريق دنيبرو 1 أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز، بينما خسر في المباراة الثالثة أمام بارادو الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثم فاز على القادسية السعودي بهدفين مقابل لا شيء وعلى فريق الرياض الصاعد حديثاً إلى دوري أندية الدرجة الأولى السعودي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة أمام ضمك.

تغييرات كبيرة

شهدت صفوف «العميد» تغييرات كبيرة على مستوى المحترفين الأجانب هذا الموسم بعد استقطاب 3 عناصر جديدة بخلاف الموسم الماضي الذي احتفظ فيه بالرباعي الجزائري مهدي عبيد والإسرائيلي ضياء سبع والبرتغالي توزي ونجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز.

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