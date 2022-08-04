«عموري» و«جابريلزينهو» يسعدان الوصلاوية

المصدر: دبي - البيان

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أسعد القادمان الجديدان لصفوف فريق الوصل الأول لكرة القدم، الدولي عمر عبد الرحمن (عموري)، وزميله البرازيلي جابرييل دي سوزا (جابريلزينهو)، عموم الوصلاوية بتسجيلهما هدفي الإمبراطور في شباك خورفكان في مباراة الفريقين الودية التي جمعتهما في معسكرهما الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

ورغم ودية المباراة، وعدم أهمية نتيجتها، إلا أن مشاركة «عموري» و«جابريلزينهو»، وتسجيلهما هدفي الفوز، تمثل مؤشراً إيجابياً أولياً على جدوى خطوة التعاقد معهما من قبل إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار، ونوعاً من الاطمئنان على أن القادم من مسيرة الإمبراطور، سيكون أفضل، لا سيما عند انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

ويواصل الوصل خوض معسكره الخارجي في هولندا بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد خوان أنطونيو بيتزي، ومشاركة كوكبة لاعبيه الجدد والقدماء.

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