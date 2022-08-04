العين يلتقي الفيحاء السعودي في النمسا اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يخوض العين عند الساعة الثامنة مساء اليوم تجربته الودية الرابعة أمام الفيحاء السعودي في معسكره التحضيري للموسم الجديد بالنمسا، والذي انتقل إليه من ألمانيا التي أقام بها الفترة الأولى لمدة أسبوعين أدى خلالها العديد من الحصص التدريبية و3 مباريات ودية، الأولى كانت أمام هانكوفين هيلينغ والتي كسبها بهدف سفيان رحيمي، والثانية أمام غروتر فورث فاز فيها بثنائية جوناتاس وسفيان رحيمي، والثالثة أمام أبها السعودي انتهت بالتعادل السلبي في تجربة كانت الأفضل للفريق وشهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين. وعقب لقاء اليوم يواصل «الزعيم» مبارياته الودية حيث يؤدي 5 مباريات ودية قبل العودة إلى أبوظبي يوم 20 أغسطس الجاري ينال بعدها الفريق راحة قصيرة ثم يستأنف تدريباته استعداداً للمباريات الرسمية.

ثناء

من جانبه أثنى سيرجي ربيروف مدرب العين على سير تحضيرات الفريق وجدية اللاعبين، مبيناً أن الفريق ما زال في مرحلة الإعداد ويحتاج إلى المزيد من العمل حتى يصل إلى كامل الجاهزية. وأكد ريبروف أن لاعبيه يشعرون بالإرهاق نتيجة الجهد الذي ظلوا يبذلونه منذ بداية فترة التحضيرات، وقال: لكن الجيد في الأمر أنهم متفهمون تماماً لأهمية مضاعفة الجهد ومواصلة التدريبات وأن الفترة الحالية للعمل الشاق ومهمة جداً لأجل موسم طويل حافل بالمشاركات والمباريات القوية.

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