شباب الأهلي يتعاقد مع السوري عمر خريبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعاقدت شركة شباب الأهلي لكرة القدم مع الدولي السوري عمر خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الوحدة.

ويرتبط اللاعب الدولي السوري، مع الوحدة بعقد حتى يونيو 2025، وانضم خريبين إلى الوحدة في يناير 2021، بعقد حتى 2023، قادماً من الهلال السعودي، ومدد النادي عقد اللاعب في فبراير الماضي، لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2025. وظهر خريبين بشكل جيد مع الوحدة وكان أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف الفريق، وجاء في ثاني ترتيب هدافي دوري الموسم الماضي بـ 15 هدفاً خلف لابا كودجو.

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