«دبي الرياضي للأكاديميات» صراع المواهب ينطلق 13 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق يوم السبت 13 أغسطس الحالي منافسات الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي وتستمر حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

ويشارك في الدورة 24 فريقاً من شركات كرة القدم في 5 أندية مختلفة من أندية الدولة، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان، تتنافس ضمن 6 فئات عمرية هي: فئة 12 سنة لمواليد 2012 - 2013، وفئة 13 سنة مواليد 2010 - 2011 التي تستضيف منافساتهما ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وفئة 14 سنة مواليد 2009 - 2010 وتتنافس فرقها في نادي الوصل، وفئة 15 سنة من مواليد 2008 - 2009 التي تقام منافساتها في نادي شباب الأهلي، وفئة 16 سنة من مواليد 2007 - 2008 التي تتنافس في نادي النصر، وفئة 17 سنة من مواليد 2005 - 2006 التي تتنافس في نادي شباب الأهلي.

إعداد مبكر

تعد هذه الدورة من المبادرات المهمة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بشكل سنوي لتطوير قطاع البراعم والناشئين، وإعطاء الفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات من خلال زيادة المنافسات الخاصة بهذه الفئات العمرية بما يزيد الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية ويكسبهم خبرة أكثر، وتعتبر الدورة بمثابة إعداد مبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق منافسات اتحاد الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، وستكون الفرصة مواتية للأجهزة الفنية لتجربة اللاعبين من أجل التعرف بشكل أكبر على مستوياتهم من خلال مباريات الدورة قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.وتأتي هذه الدورة بهدف منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم .

دور واحد

تقام المباريات بنظام المجموعة الواحدة لكل فئة من دور واحد، حيث تتنافس جميع الفرق فيما بينها، وعند نهاية جميع المباريات يتم ترتيب الفرق حسب مراكزها من 1 إلى 4 باحتساب مجموع النقاط الحاصل عليها كل فريق، كما يتم احتساب نقاط ضربات الجزاء في الترتيب العام، والفريق الذي يحرز المركز الأول بعد حصوله على أفضل عدد من النقاط يتوج بطلاً للفئة المشارك فيها، وسيقوم بإدارة العملية التحكيمية لمباريات الدورة حكام معتمدون من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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