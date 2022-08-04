كأس الاتحاد ضربة بداية موسم «الصالات»

المصدر: دبي - البيان

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حددت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات يوم 21 أغسطس الحالي موعداً لبداية الموسم بكأس الاتحاد. جاء ذلك خلال سحب قرعة مسابقات كرة قدم الصالات أمس في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وشهاب العوضي الأمين العام، وعبدالله محمد الشحي المشرف الفني لحكام كرة الصالات، وإبراهيم الأعماش مستشار لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية السبعة المشاركة في البطولات. وأسفرت قرعة كأس الاتحاد عن مواجهات خورفكان والحمرية ومليحة وكلباء والشارقة ودبا الحصن في ضربة البداية.

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