«عموري» و«جابريلزينهو» يسعدان الوصلاوية

المصدر: دبي - علي شدهان

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أسعد القادمان الجديدان لصفوف فريق الوصل الأول لكرة القدم، الدولي عمر عبد الرحمن (عموري)، وزميله البرازيلي جابرييل دي سوزا (جابريلزينهو)، عموم الوصلاوية بتسجيلهما هدفي الإمبراطور في شباك خورفكان في مباراة الفريقين الودية التي جمعتهما في معسكرهما الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

مؤشر أولي

ورغم ودية المباراة، وعدم أهمية نتيجتها، إلا أن مشاركة «عموري» و«جابريلزينهو»، وتسجيلهما هدفي الفوز، تمثل مؤشراً إيجابياً أولياً على جدوى خطوة التعاقد معهما من قبل إدارة شركة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار، ونوعاً من الاطمئنان على أن القادم من مسيرة الإمبراطور، سيكون أفضل، لا سيما عند انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

ويواصل الوصل خوض معسكره الخارجي في هولندا بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد خوان أنطونيو بيتزي، ومشاركة كوكبة لاعبيه الجدد والقدماء، بعدما خاض مرحلة إعداد أولية لمدة أسبوعين في معقله بزعبيل، وعلى أمل إكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد في دبي بعد العودة من هولندا.

التعاون والجزيرة

ويؤمل أن يخوض فريق الوصل في معسكره في هولندا، مباراتين وديتين أخريين، الأولى مع فريق التعاون السعودي، والثانية مع الجزيرة الإماراتي يومي 5 و8 أغسطس الجاري، مع العمل على ترتيب خوض مباراة أو أكثر عند العودة إلى دبي.

وشهدت صفوف فريق الوصل للموسم الجديد، تغييراً كبيراً، خصوصاً ما يتعلق بالخماسي الأجنبي، و«فئة المقيم»، إضافة إلى «انتدابات» محلية، أبرزها عمر عبد الرحمن (عموري)، وحارس المرمى، خالد السناني وغيرهما، وذلك في إطار نهج وتصور إدارة النادي، الساعية إلى بناء فريق قوي بمقدوره تحقيق أحلام عموم الوصلاوية في بطولات موسم 2022-2023.

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