دبا الحصن يغادر لمعسكر تركيا

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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غادرت بعثة فريق دبا الحصن لكرة القدم أمس عبر مطار دبي الدولي إلى تركيا، لبدء معسكر الإعداد الخارجي الذي يستمر حتى 20 من شهر أغسطس الجاري، استكمالاً لمراحل الإعداد للموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ويترأس البعثة سعيد الريامي أمين السر العام ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول إلى جانب محمد سرور مشرف الفريق الأول و27 لاعباً من بينهم المحترفون الأجانب والطاقم الطبي والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت وتضم البعثة 6 لاعبين من فريق الشباب.

وأكد سعيد الريامي أن الجميع يعي أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستفادة القصوى من المعسكر التدريبي عبر ضبط برنامج إعدادي ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق خلال استحقاقات الموسم المرتقب، لا سيما في ظل الجهود الكبيرة لنادي دبا الحصن التي وفرت كل السبل، لافتاً إلى أن المعسكر تتخلله 4 مباريات ودية لتحقيق أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل العودة وبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد في نهاية شهر أغسطس، والتي يتخللها أيضاً عدد من المباريات الودية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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