ثنائي أرجنتيني يدعم صفوف الجزيرة الحمراء

المصدر: دبي – البيان

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ضم نادي الجزيرة الحمراء الثنائي الأرجنتيني برايان فنزليو القادم من نادي هوركان الأرجنتيني إلى جانب مواطنه كونزالو كوردوبا لاعب نادي ريسنج الأرجنتيني وهو من المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، والذي سبق له تمثيل الأرجنتين في منتخبات الناشئين والشباب وتم التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بفندق هبتون دبي بحضور عبد الناصر عمران أمين السر العام وحسن حمد الزعابي رئيس اللجنة الرياضية المشرف العام على الفريق الأول، كما حضر المؤتمر الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وحرص عبد الناصر عمران وحسن حمد الزعابي على تقديم الثنائي الأرجنتيني والترحيب بهما والتمني لهما بالتوفيق، معرباً عن أمله في أن يقدم الثنائي المستوى المأمول الذي ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة الفريق ونتائجه.

فيما قدم اللاعبان الشكر والامتنان على الحفاوة والاستقبال وأكدا على حرصهما على الظهور بشكل متميز، وأن يكونا إضافة جديدة وداعمة لمسيرة الفريق ويساهما بإيجابية مع بقية اللاعبين في تحقيق النتائج المرجوة التي تضع الفريق في مكانة متميزة بين فرق دوري الدرجة الأولى.

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