بن شرقي إلى الدوري الإماراتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير مغربية أن نادي الجزيرة الإماراتي حسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك المصري السابق، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن بن شرقي وقع على عقود انضمامه للجزيرة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر.

وكان بن شرقي رحل عن صفوف الزمالك المصري مؤخراً، لبدء رحلة احترافية جديدة بعدما أبدى عدم رغبة في استمراره بالدوري المصري.

وتألق بن شرقي بشكل كبير مع الزمالك الذي انضم إلى صفوفه عام 2019 قادماً من الهلال السعودي.

وكان اسم أشرف بن شرقي ارتبط بالعديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، أبرزها نادي اتحاد جدة السعودي، قبل أن يحسم وجهته إلى الجزيرة الإماراتي حسبما أكد الموقع المغربي.

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