«العنابي» يلتقي بافوس القبرصي في الودية الرابعة

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

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يلتقي الوحدة مساء اليوم بافوس القبرصي، في رابع مبارياته الودية خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد بالنمسا، والتي يواصل عبرها الجهاز الفني بقيادة المدرب كارلوس كارفالهال توزيع فرص المشاركة على مجموعة كبيرة من اللاعبين، بهدف تجهيز الجميع للمباريات التنافسية.

وخاض العنابي 3 مباريات في فترة المعسكر الخارجي الذي غادر إليه قبل أسبوعين من الآن، حقق الفوز في المباراة الأولى على فيكزيستا كراكوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخسر الثانية أمام ستورم بأربعة أهداف دون رد، كما خسر تجربته الثالثة في مواجهة أبها السعودي بهدف، وعلى الرغم من النتائج السلبية الأخيرة لكن الجهاز الفني يركز على الإعداد ولا يهتم بالنتائج، ويظهر ذلك من خلال التعديلات التي يجريها في المباريات الودية وحرصه على مشاركة جميع العناصر باستثناء بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة مثل خليل إبراهيم وبيمينتا وعلاء زهير ومحمود خميس الذين لم يشاركوا في المباريات الودية السابقة، إضافة إلى سهيل المنصوري.

وكان الجهاز الفني قد التزم بكافة تفاصيل البرنامج التحضيري عبر التدريبات المستمرة على فترتين صباحية ومسائية، ومنح اللاعبين راحة قصيرة من التدريبات التي استأنفها أول من أمس وركز بعد العودة على التمارين البدنية والجمل التكتيكية اشتملت على التمريرات القصيرة والطويلة.

ويواصل العنابي ودياته خلال فترة المعسكر التي تنتهي في 14 أغسطس الجاري موعد العودة إلى أبوظبي، وقبلها يواجه ضمك السعودي يوم السبت المقبل، ويلتقي الكويت الكويتي الثلاثاء المقبل، ويختتم مبارياته التحضيرية باللقاء السابع أمام اتحاد جدة يوم 12 في أقوى تجاربه التي ينتظر أن يدفع فيها الجهاز الفني بعناصر التشكيلة الأساسية مع اقتراب موعد المباريات الرسمية.

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