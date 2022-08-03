الظفرة.. «ملك» الصفقات الحرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكمل الظفرة، ملف الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع التونسي وليد القروي قادماً من الصفاقسي، وسبق توقيع القروي، التعاقد مع 4 لاعبين، وتشابهت جميع الصفقات في كونها «انتقالاً حراً» ومباشر في خطوة قللت الصرف المالي على أحد أهم ملفات الفريق الأول لكرة القدم، بجانب التعاقد مع لاعبين من دوريات عربية «الإمارات، المغرب، السعودية».

ونجح الظفرة خلال خطوات سريعة في إكمال ملف الأجانب الذي بدأه قبل أسبوعين مع لاعبين مطلقي السراح، وكانت البداية بالتعاقد مع الهولندي محمد رايحي «28 سنة» الذي يلعب في خانة الجناح قادماً من الباطن السعودي في صفقة انتقال حر، والمدافع كلاوديو رافائيل «29 عاماً» من أولمبيك آسفي المغربي، وجدد تعاقده مع البرازيلي لوكاس كانديدو «29 عاماً» الذي شارك معه في النصف الثاني من الموسم الماضي ويلعب في خانة الارتكاز، وأتبعه بالتعاقد مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي «30 عاماً» قادماً من أبها السعودي بعد نهاية عقده معه، واختتم صفقاته بلاعب الوسط المتقدم وليد القروي «26 عاماً» قادماً من الصفاقسي التونسي.

تجديد

وعلى مستوى العناصر الوطنية، جدد الظفرة تعاقده مع المهاجم حمدان المحرمي، والمدافع حمد المرزوقي، ولاعب الوسط راشد مهير، وسبق ذلك تجديد التعاقد مع المخضرم سلطان الغافري، والتعاقد مع وليد عمبر قادماً من اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر، وحارس المرمى عبد الله القميش قادماً من دبا الحصن في صفقة انتقال حر، ما يؤكد أن الظفرة اختار نهجاً واضحاً في كل تعاقداته بالاعتماد على لاعبين مطلقي السراح.

تدريبات صربيا

وفي السياق، دشن الظفرة أمس تدريباته في المرحلة الثانية من إعداده للموسم الجديد في معسكر صربيا الذي كان قد غادرت إليه البعثة أول من أمس ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وأبدى حسن الحمادي رئيس البعثة مشرف الفريق، تفاؤله بنجاح فترة المعسكر، وأبان أن الفريق نفذ برنامجاً إعدادياً ناجحاً في المرحلة الأولى بأبوظبي وقف خلاله الجهاز الفني على إمكانيات اللاعبين وقدراتهم الفنية ولياقتهم البدنية، وثمن الحمادي الجهد الكبير الذي بذلته شركة كرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية في دعم الفريق وتوفير كافة احتياجاته والصفقات التي تمت مع اللاعبين، مؤكداً أن ذلك يتطلب جهداً أكبر من جميع أفراد البعثة حتى يظهر فارس الظفرة بمستوى متميز خلال الموسم الحالي.

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