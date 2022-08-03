أروابارينا: هدف الأبيض إنجازات لا مشاركات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يبدأ الأرجنتيني أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، رحلة إلى أوروبا بداية من يوم غد، لمتابعة معسكرات الأندية الإماراتية المقامة هناك استعداداً للموسم المقبل، حيث ستكون البداية بهولندا لمتابعة كل من ناديي الوصل والجزيرة، ثم النمسا لمتابعة الوحدة والشارقة، على أن يسافر إلى ألمانيا في منتصف الشهر لمتابعة فريق العين.

وأشار المدرب أروابارينا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، إلى أنه جاء إلى الإمارات من أجل تحقيق الإنجازات مع «الأبيض» وليس من أجل المشاركة في البطولات.

لقاءات

ولفت المدرب إلى أنه سيقوم بلقاءات مباشرة مع الأجهزة الفنية للأندية خلال رحلته للمعسكرات، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات الفنية لها ومتابعة أداء اللاعبين وهي المهمة نفسها التي بدأت منذ توليه مهمة تدريب الأبيض، للارتقاء بمستوى اللاعبين ومتابعتهم فنياً وبدنياً. وقال المدرب إن رحلته في إطار استعدادات الأبيض للمشاركة في 3 بطولات هي كأس الخليج وغرب آسيا وكأس آسيا، وستكون انطلاقة استعدادات المنتخب بمعسكر في النمسا من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان، فيما سيقام معسكر ثان في أبوظبي خلال شهر نوفمبر يتخلله وديتان أمام منتخب الأرجنتين يوم 16 ومع كازاخستان يوم 20 من الشهر نفسه، ومثل هذه المباريات تعتبر مفيدة وتعزز من الجهود الفنية للارتقاء بالمنتخب.

قفزة بدنية

وأكد مدرب منتخبا الوطني أن تركيزه سيكون على اللاعبين الشباب بجانب أصحاب الخبرة، مطالباً بقفزة بدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الارتقاء بالعمل الفني والتكتيكي. وأكد مدرب منتخب الإمارات أن هدفه هو ارتفاع مستوى منتخب الإمارات ووضعه في المكانة التي يستحقها بين المنتخبات الكبرى.

وفيما يتعلق برأيه بتخصيص 8 بطاقات ونصف للمنتخبات الآسيوية من أجل المنافسة على التأهل لمونديال 2026 يقول أروابارينا: أمر جيد، وعلينا أن نتواجد في هذه النسخة وسنعمل من أجل الوصول لتحقيق ذلك.

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