بن شرقي وتاناسي يكملان أجانب الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أصبح الجزيرة على بعد خطوة من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي قادماً من الزمالك المصري، والروماني فلورين تاناسي مهاجم ستيوا بوخارست، ليكملا عقد أجانب الفريق بجانب ميلوس، سيريرو، وعبد الله ديابي، ويعتبر الثنائي بن شرقي وتاناسي، من أكثر اللاعبين المطلوبين عربياً في سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت الأنباء أن بن شرقي وافق على عرض «فخر أبوظبي» بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين، وأن الإعلان عن الصفقة سيتم في الوقت القريب، فيما حسم رئيس نادي بوخارست الجدل خلال لقاء مع وسائل إعلام رومانية بالتأكيد على إطلاق سراح تاناسي إلى الجزيرة الإماراتي بموافقة اللاعب.

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