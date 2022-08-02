المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين الوطني فيصل الطاهري، مدرباً لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا.

جاء قرار اتحاد الكرة الإماراتي، بعدما قرر إقالة الإسباني فرانك أورتيغا، عقب إخفاق المنتخب في بطولة كأس العرب للشباب التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

وجاء خروج منتخب الشباب من بطولة كأس العرب، بعد الخسارة من المنتخب اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل هدف منتخب الإمارات الوحيد محمد خليل، بينما جاءت أهداف منتخب اليمن عن طريق حمزة محروس وعبدالرحمن الشامي ومحمد مهدي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز