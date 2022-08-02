الأرجنتين وكازاخستان يجهزان «الأبيض» لخليجي 25

المصدر: البيان

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استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الإماراتي، على برنامج إعداد الأبيض، استعدادا لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقرر إقامتها بالعراق، يناير المقبل.

ويتوجه الأبيض إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يبدأ يوم 18 وينتهي 28 من نفس الشهر، ويتخلله مباراتين وديتين، لم يتم الاستقرار عليهما حتى الآن.

ويلتقي منتخب الإمارات ودياً بالعاصمة أبوظبي مع منتخب الأرجنتين 16 نوفمبر المقبل، ثم كازاخستان يوم 20 من الشهر ذاته.

وفي شأن متصل، يبدأ أروابارينا رحلة أوربية الخميس المقبل، لمعسكرات الوصل والوحدة والجزيرة والشارقة والعين، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لتجمع شهر سبتمبر المقبل.

وطالب مدرب منتخب الإمارات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم الثلاثاء، بعمل قفزة بدنية للاعبين لمواجهة طموحات المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير العمل الفني والتكتيكي.

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