«بطولة الخليج لأكاديميات الكرة» تختتم اليوم

المصدر: (عجمان-البيان)

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تختتم مساء اليوم النسخة الخامسة لبطولة الخليج لأكاديميات كرة القدم التي تقام في عجمان وينظمها مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 12 فريقاً في فئتي 12 و14 سنة، وخصصت مجموعة لافيش للعطور، الراعي الرسمي للبطولة، جوائز قيمة لأفضل الفرق واللاعبين، وهدايا متنوعة للجمهور في ختام العرس الخليجي الذي سيقام في مركز كواترو الرياضي مساء اليوم.

وتقدم لافيش للعطور 50 ألف درهم للفائزين ونجوم البطولة، وجائزة خاصة عبارة عن هاتف آيفون 13 لأفضل لاعب جماهيري لفئتي البطولة تحت 12 و14 سنة، كما تمنح هدايا مميزة للمشجعين عبارة عن هاتف آيفون و10 قسائم مشتريات بقيمة 3000 درهم مقدمة للجماهير الحاضرة في اليوم الختامي.

وقال عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور إن اهتمامه بهذه البطولة ودعمه لها يأتي انطلاقاً من تقديره لهذا التجمع الكبير الذي يعكس الصورة المميزة لقوة علاقة الأشقاء التي تربط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ومضى قائلاً: من واجبنا المساهمة في تطوير الرياضة في دولة الإمارات وجميع دول الخليج.

من جانبه، توجه عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو الرياضي، ومدير البطولة بالشكر إلى عادل الهاشمي على رعايته ودعمه لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، مشيراً إلى أن هذا الدعم المميز يشكل إضافة حقيقية للبطولة ويساهم في إنجاحها وتحقيق جميع أهدافها.

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