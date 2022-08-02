نسرين بن درويش: صنقور مكسب كبير لـ «القناصة»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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ضم نادي مصفوت أحد فرق أندية دوري الدرجة الأولى، اللاعب حسين جاسم صنقور نجم وصانع ألعاب فريق شباب الأهلي السابق، والذي سيرتدي القميص رقم 8 مع فريقه الجديد، ورحب أحمد سعيد الكعبي رئيس نادي مصفوت باللاعب حسين صنقور والذي يعتبر انضمامه إضافة كبيرة لقائمة لاعبي «القناصة».

بدورها كشفت نسرين علي بن درويش، وكيلة اللاعب حسين جاسم صنقور عن سعادتها بتوقيع اللاعب في صفوف مصفوت، واعتبرته مكسباً كبيراً للنادي، وتمنت له التوفيق مع فريقه الجديد، والذي يخوض غمار مباريات دوري الدرجة الأولى.

وأشارت بن درويش في تصريح لـ «البيان» إلى أن نشاطها لم يتوقف وذلك منذ حصولها على رخصة وسيط قبل خمسة أعوام وهناك صفقات قادمة ومفاجآت قادمة في الطريق.

وجددت بن درويش - أول إماراتية تحصل على رخصة وسيط لاعبي كرة قدم من اتحاد كرة القدم تتيح لها العمل بصورة رسمية في هذه المهنة - مطالبتها أندية الدولة وجميع الجهات المعنية بالتعاون معها حتى تتمكن من أداء رسالتها في هذا المجال، وإثبات قدرة المرأة الإماراتية على العمل في كل المجالات، وألمحت إلى أنها تقوم بمشاورات مع عدد من اللاعبين المواطنين.

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