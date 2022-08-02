البطائح يدعم صفوفه بالبرتغالي خورخي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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واصل فريق البطائح الصاعد حديثاً إلى دوري «أدنوك» للمحترفين، دعم صفوفه بالصفقات الجديدة المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع البرتغالي أرتور خورخي «27 عاماً» قادماً من نادي موريرنسي البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وتعتبر الصفقة هي الثالثة على مستوى المحترفين الأجانب، حيث استهل البطائح تعاقداته مع لاعب الوسط البرازيلي لورينسي رودريغيز ثم الجنوب أفريقي تيبانغ فيتي. وبدأ خورخي مسيرته الكروية في نادي براغا البرتغالي قبل الانتقال إلى عدة أندية برتغالية من بينها فيلافيردينس إلى جانب تجارب أوروبية أخرى في نادي موسكرون البلجيكي وستيوا بوخارست الروماني ونادي أبويل القبرصي، قبل العودة إلى البرتغال مع موريرينسي آخر محطات اللاعب قبل الانتقال إلى دورينا.

تحضيرات

من جهة أخرى، يواصل فريق البطائح استعداداته في معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه مدينة إزميت التركية لغاية 22 أغسطس بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية ستكون الأولى أمام فريق الخليج السعودي ثم يلتقي الباطن السعودي والساحل الكويتي في 7 و13 أغسطس ثم الخالدية البحريني، ليستأنف تحضيراته بعد العودة من المعسكر الخارجي في المرحلة الأخيرة التي قد تشهد خوض مباراة ودية واحدة.

تعاقدات

وكثفت إدارة نادي البطائح تحركاتها في «الميركاتو الصيفي» استعداداً للموسم الكروي الذي يدشنه الفريق بلقاء اتحاد كلباء ضمن الجولة الافتتاحية لدوري «أدنوك» للمحترفين، وتعاقد النادي مع العديد من اللاعبين المواطنين أبرزهم الثنائي أحمد موسى لاعب العروبة السابق وحبيب يوسف من نادي حتا واللاعب سعيد سويدان قادماً من نادي النصر بنظام الإعارة، والحارس عبدالله صنقور من نادي خورفكان واللاعب حبوش صالح قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر، والحارس زايد الحمادي قادماً من الوحدة بنظام الإعارة.

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