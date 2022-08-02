«تدريبات من نار».. شعار الجزيرة في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد نادي الجزيرة أن شعار تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد في معسكر هولندا تقام تحت شعار «تدريبات من نار»، في إشارة إلى روح الإصرار والعزيمة التي تسيطر على أفراد البعثة، وجدية اللاعبين والروح القتالية في التمارين اليومية التي يؤديها الفريق تحت قيادة المدرب مارسيل كايزر وطاقمه المعاون.

المرحلة الثانية

وكانت بعثة الجزيرة قد غادرت إلى هولندا يوم 22 يونيو الماضي، لإقامة المرحلة الثانية من الإعداد عبر معسكر جاد يستمر حتى موعد العودة إلى أبوظبي يوم 13 أغسطس الجاري، وأدى الفريق مجموعة من التدريبات القوية في وجود قادة الفريق علي خصيف الذي تدرب بروح معنوية عالية وعلي مبخوت الذي أظهر حماساً كبيراً في التدريبات أكدت رغبته في تقديم موسم متميز والعودة من جديد لمعانقة لقب هداف الدوري، وبقية نجوم الفريق ومجموعة من اللاعبين صغار السن الذين ظهروا في بعض المباريات خلال الموسم الماضي.

وديات

وخلال المعسكر نجح «فخر أبوظبي» في تحقيق الفوز في مباراته الودية الأولى على جونغ أيندهوفين بهدفين ، أحرزهما عمر تراوري وزايد العامري من ركلة جزاء، ويلتقي في مباراته الثانية بعد غد الخميس فريق تي أي سي، فيما يواجه الوصل يوم 8 أغسطس في ثالث ودياته، ويختتم المباريات بلقاء التعاون السعودي يوم 12 على أن تعود البعثة في اليوم التالي إلى أبوظبي ليخلد الفريق لراحة قصيرة يعود بعدها لاستئناف تحضيراته على ملعبه في أبوظبي تأهباً للمباريات الرسمية.

الصفقة الأولى

وعلى مستوى التعاقدات، ينتظر أن يعلن النادي قريباً عن تعاقده مع الروماني الدولي فلورين تاناسي لاعب ستيوا بوخارسيت ليكون أولى صفقات النادي في فترة التعاقدات الصيفية الحالية، وكانت أنباء سابقة أكدت أن المفاوضات بين الجزيرة والنادي الروماني قد انتهت بالاتفاق على إطلاق سراح اللاعب المطلوب أيضاً من أحد الأندية الصينية، لكن فلورين الذي يلعب في خانة صانع الألعاب ويبلغ من العمر 27 عاماً يرغب في الانضمام للدوري الإماراتي، حسب إفادات المصادر التي أشارت إلى أن الصفقة اقتربت من الاكتمال بالتوقيع الرسمي.

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