راشد بن حميد: المنتخبات في صدارة أولوياتنا

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة يدفع الاتحاد إلى مضاعفة العطاء والعمل على تطوير كرة القدم المحلية وتهيئة الظروف الملائمة لجميع عناصر اللعبة. وقال: إن المنتخبات الوطنية تبقى أولوية في استراتيجيتنا.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي أمس. حيث قال: نثمن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين، هذا الاهتمام يدفع لمضاعفة العطاء والعمل لتطوير كرة القدم المحلية.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سعى خلال الفترة الماضية لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز رؤية 2038.

وأردف: وقعنا اتفاقيات شراكة محلية ودولية خلال المرحلة الماضية لإيماننا بأن طريق التعاون وتبادل الخبرات يقودنا إلى حيث نريد، والمنتخبات الوطنية تبقى أولوية في استراتيجيتنا، ونوفر لها الدعم الذي تستحقه، وسنبقى حريصين على تطويرها ومدها بكل أسباب النجاح، كما نحرص على تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً.

وتم خلال الاجتماع اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمت لجنة الانضباط سعيد محمد الحوطي (رئيساً) وحمدان رشود الزيودي (نائباً) والأعضاء سلمان محمد الطويل، وحسن محمد الشيباني وبدر عبدالله خميس، وضمت غرفة فض المنازعات كلاً من عيسى صالح الحوسني (رئيساً) وعلي سلطان الحداد (نائباً) والأعضاء إسماعيل راشد، ومحسن مصبح، وعادل عبدالعزيز، وحمد إبراهيم الاستاد، وميثاء طالب خميس وخالد عبيد خادم.

وضمت (لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط) صالح الحمراني (رئيساً) فيصل الحداد (نائباً) والأعضاء عارف محمود، وعمار العليلي ومروان المرزوقي، فيما ضمت (لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات) أحمد سليمان (رئيساً) وعلي شامس (نائباً) والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، وشهاب أحمد وحميد درويش.

برنامج «الأبيض» اليوم

يعقد المدرب الأرجنتيني للأبيض أروابارينا مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم، في مقر اتحاد الكرة في دبي بحضور حميد الطاير رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، للكشف عن برنامج الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الرحلة الأوروبية لزيارة معسكرات بعض الأندية، للوقوف على مستوى اللاعبين قبل إعلان قائمته لبداية سلسلة تجمعات تبدأ في سبتمبر، حيث يلاقي الأبيض منتخب بارغواي ودياً في معسكر فيينا، ثم يلاقي ألمانيا والأرجنتين في العاصمة أبوظبي استعداداً لمشاركات الفريق في بطولات كأس الخليج العربي «خليجي 25» والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل، ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل. (دبي - العوضي النمر)

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